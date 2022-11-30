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Французский багет попал в список культурного наследия ЮНЕСКО
30.11.2022 16:25 Ольга Белозерова

Французский багет попал в список культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО добавило французский багет в список "нематериального культурного наследия".

Об этом сообщает ВВС.

Организация объявила, что добавила "ремесленное ноу-хау и культуру багетного хлеба" в свой список из 600 других предметов, объединив такие вещи, как, например, традиционное приготовление чая в Китае.

"Багет - это ежедневный ритуал, структурирующий элемент трапезы, синоним совместного и веселого времяпрепровождения. Важно, чтобы эти навыки и социальные привычки продолжали существовать и в будущем", - заявила глава ЮНЕСКО Одри Асуле.

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