



Французский багет попал в список культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО добавило французский багет в список "нематериального культурного наследия".



Об этом сообщает ВВС.



Организация объявила, что добавила "ремесленное ноу-хау и культуру багетного хлеба" в свой список из 600 других предметов, объединив такие вещи, как, например, традиционное приготовление чая в Китае.



"Багет - это ежедневный ритуал, структурирующий элемент трапезы, синоним совместного и веселого времяпрепровождения. Важно, чтобы эти навыки и социальные привычки продолжали существовать и в будущем", - заявила глава ЮНЕСКО Одри Асуле.