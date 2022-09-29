



Фото дня. Украинцы – победители European Heritage Awards

Проект "Всемирный день вышиванки" получил Гран-при на Европейском саммите культурного наследия-2022. Торжественная церемония награждения прошла в Государственном оперном театре Праги 26 сентября.

Награды в конкурсе Европейского культурного наследия-2022 – European Heritage Awards/Europa Nostra – получили два украинских проекта. Так, инициатива "Всемирный день вышиванки" завоевала Гран-при конкурса, а проект "Андреевская церковь" стал лауреатом,

уточнили

в Министерстве культуры и информационной политики Украины.



