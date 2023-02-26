



Фанатов "Властелина колец" ждет несколько новых фильмов

Кинокомпания Warner Bros подтвердила, что в ближайшие несколько лет появятся новые фильмы саги "Властелин колец". Об этом сообщил исполнительный директор Warner Bros Дэвид Заслав, пишет ВВС.



Оригинальные фильмы, в которых снимались сэр Иэн МакКеллен, Элайджа Вуд и Орландо Блум, собрали в прокате около 3 млрд долларов.



Они также выиграли несколько "Оскаров", а фильм "Возвращение короля" 2004 года был признан лучшим фильмом, а его режиссер Питер Джексон - лучшим режиссером.



Поклонники кинофраншизы наслаждались большим количеством контента "Властелина колец" в 2022 году, когда на Amazon вышел сериал "Кольца власти".



По оценкам, создание и продолжение жизни в Средиземье за ​​тысячи лет до событий, показанных в книге и фильмах, обошлось в 1 миллиард долларов.



Работа над вторым сезоном сериала началась в октябре прошлого года.



Шведская игровая компания Embracer Group в прошлом году приобрела права на адаптацию произведений автора Дж. Р. Р. Толкина, в том числе "Властелина колец" и "Хоббита".



Ли Гинчард, управляющий Embracer, сказал, что компания "в восторге" от сотрудничества с Warner Bros, а также с New Line Cinema, которая продюсировала три предыдущих фильма "Властелин колец".



В заявлении Гинчарда говорится, что компания "возвращает несравненный мир Дж. Р. Р. Толкина на большой экран новыми и захватывающими способами".



Ожидается, что новые фильмы будут охватывать содержание книг, а не повторную экранизацию ранее выпущенных фильмов.

