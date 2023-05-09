



Евровидение: Порядок выступления участников полуфинала и фавориты букмекеров

9 мая в Ливерпуле начинается Евровидение-2023. В этот вечер на сцену выйдут представители 15 стран, которые вживую исполнят конкурсные песни.

Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле, на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену уже открыл король Чарльз III и королева-консорт Камилла. Билеты на конкурс были проданы менее чем за 2 часа.



Порядок выступлений в первом полуфинале Евровидения-2023:

Норвегия: Alessandra – Queen of Kings Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party) Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava Латвия: Sudden Lights – Aijā Португалия: Mimicat – Ai Coraçao Ирландия: Wild Youth – We Are One Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ! Швейцария: Remo Forrer – Watergun Израиль: Noa Kirel – Unicorn Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna Швеция: Loreen – Tattoo Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More Чехия: Vesna – My Sister's Crown Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

Представитель Швеции – Loreen является лидером букмекерских прогнозов. Она уже побеждала на Евровидении в 2012 году, теперь вернулась и ей прочат 44% шансов на победу. Следующим идет представитель Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha, у которого есть 22% шансов одержать победу на Евровидении-2023.