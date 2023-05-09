Евровидение: Порядок выступления участников полуфинала и фавориты букмекеров
9 мая в Ливерпуле начинается Евровидение-2023. В этот вечер на сцену выйдут представители 15 стран, которые вживую исполнят конкурсные песни.
Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле, на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену уже открыл король Чарльз III и королева-консорт Камилла. Билеты на конкурс были проданы менее чем за 2 часа.
Порядок выступлений в первом полуфинале Евровидения-2023:
- Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
- Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Латвия: Sudden Lights – Aijā
- Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
- Ирландия: Wild Youth – We Are One
- Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
- Швейцария: Remo Forrer – Watergun
- Израиль: Noa Kirel – Unicorn
- Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna
- Швеция: Loreen – Tattoo
- Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
- Чехия: Vesna – My Sister's Crown
- Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
- Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha