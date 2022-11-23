



Евровидение меняет систему голосования – как это повлияет на шансы Израиля

Во вторник международный конкурс вокалистов Евровидение объявил, что со следующего года изменится способ определения финалистов.



Европейский вещательный союз EBU объявил, что решение о полуфинале конкурса теперь будет определяться исключительно на основе голосов, поданных зрителями конкурса, а не комбинации жюри и общественного голосования, как это было с 2009 года.



Кроме того, зрители из стран, не участвующих в конкурсе, также впервые смогут проголосовать – шаг, который может значительно повлиять на шансы Израиля на победу в конкурсе. Голоса зрителей из неучаствующих стран будут суммироваться и конвертироваться в баллы, которые будут иметь такой же вес, как и у одной страны-участницы как в полуфинале, так и в финале.



“В 2023 году только зрители Евровидения будут решать, какие страны пройдут в Гранд-финал, и, отражая глобальное влияние мероприятия, каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил, может отдать свой голос за свои любимые песни”, – сообщает EBU.



Евровидение 2023 будет проводиться в Великобритании от имени Украины после победы украинской группы Kalush Orchestra в 2022 году. По предварительным результатам в будущем году страну будет представлять Тарас Тополь – лидер группы "Антитіла"



Зрители во всех странах-участницах по-прежнему смогут голосовать с помощью SMS, телефона или через специальное приложение. Зрители из остальных стран смогут голосовать через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны.