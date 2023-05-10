



Евровидение-2023: первая десятка участников финала

В первом полуфинале зрители определил десять стран-участников финала международного песенного конкурса "Евровидение-2023".



В частности, в ночь с 9 на 10 мая в Ливерпуле (Великобритания) прошел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023", где 15 участников сразились за право представить свою страну в финале конкурса.



По результатам зрительского голосования, в финал прошли: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.



В то же время, артисты из таких стран как Мальта, Латвия, Ирландия, Азербайджан и Нидерланды набрали наименьшее количество голосов, и далее участвовать в конкурсе не будут.



Еще одна десятка стран-участников финала определится во втором полуфинале конкурса, который пройдет 11 мая. Кроме того, в финал автоматически проходят Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Украина, как страна-победительница "Евровидение-2022".



Напомним, группа Tvorchi с песней Heart Of Steel победила в национальном отборе. Она будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023".