



Евгений Дога и его друзья приглашают всех на вальс

С 2 марта по 8 марта в городах Иерусалим, Хайфа, Петах-Тиква, Тель-Авив, Беэр-Шева и Ашдод пройдут юбилейные концертные вечера гениального композитора, человека-легенды Евгения Доги.