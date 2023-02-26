Евгений Дога и его друзья приглашают всех на вальс
С 2 марта по 8 марта в городах Иерусалим, Хайфа, Петах-Тиква, Тель-Авив, Беэр-Шева и Ашдод пройдут юбилейные концертные вечера гениального композитора, человека-легенды Евгения Доги.
Маэстро посетит Израиль в рамках мирового турне, в котором его сопровождают эстрадно-симфонический оркестр и звездные друзья. Программа называется «Мой ласковый и нежный… вальс».
Интересный факт: не у каждой звезды есть шанс стать другом Евгения Доги, прежде, чем попасть в этот список, необходимо пройти кастинг. По признанию самого Евгения Дмитриевича, он тщательно отбирает тех, с кем будет работать. Не стал исключением и этот юбилейный концерт. На лучших сценах Израиля исполнять произведения из кинофильмов «Табор уходит в небо», «Анна Павлова», «Лаутары», «Гонки по вертикали», «Королева Марго», «Мария Мирабела» и многих других, вместе с Маэстро будут уже полюбившиеся зрителю артисты: Методие Бужор, Светлана Тома, Константин Москович, Владимир Ушаков, Лина Колесник, Анна Тимофей, Ирина Бертман, Йотам Коэн, группа DoReDos, АРТ-проект Opera Drive.
Познакомим вас ближе со звездными друзьями Евгения Доги.
Оперный и эстрадный певец Методие Бужор из Молдовы. Сердца миллионов он покорил еще будучи участником международных оперных конкурсов, различных телешоу и развлекательных программ. Его полюбили как солиста Лейпцигской оперы. Он известен совместными работами со звездами мировой величины. Творчество Бужора благословил лично Муслим Магомаев после того, как Методие сделал композиции «Позови меня» и «Зимняя любовь» в стиле блюз. Услышав их, Мэтр дал молодому артисту свое благословение на исполнение его песен. Эту встречу с Магомаевым Бужор называет знаковой – после нее в творчестве артиста преобладает классическая эстрадная песня.
Не менее выдающаяся личность вечера – Светлана Тома. Та самая красавица-цыганка Рада из легендарного фильма «Табор уходит в небо», который, к слову, приобретен для показа в 112 странах мира. Талантливейшая актриса и артистка любима не одним поколением. Светлана Тома была пределом мечтаний советских мужчин. Она остается образцом для подражания среди коллег по цеху. В Светлане не угасают любовь и страсть – те две великие энергетические силы, которые позволяют реализовывать многие планы. И эти качества, среди многих прочих, высоко ценит величайший композитор всех времен и народов Евгений Дога.
К слову, Светлана не планировала связывать судьбу с искусством – в мечтах она видела себя следователем прокуратуры или адвокатом. Все решил случай: в 17 лет девушка встретила режиссера Эмиля Лотяну, который и открыл ей дорогу в большое кино. Согласитесь, сложно представить кинематограф и театр без этой артистки. Светлана Тома сыграла в более чем 60 фильмах и сериалах, в том числе «Мой ласковый и нежный зверь», «Лаутары», «Анна Павлова», «Благочестивая Марта», «Воровка», «Бедная Настя», «Развод» и других. Тома продолжает активно сниматься и играть в антрепризных спектаклях. Она заслуженная и народная, а, главное – любимая публикой и коллегами артистка. И история Светланы лишний раз доказывает: случайности в жизни человека – не случайны…
В компании звездных друзей Маэстро Евгения Доги достойное место занимают и молодые таланты молдавских кровей. Речь идет о популярной молодежной группе DoReDos, АРТ-проекте Opera Drive, а также израильской певице родом из Приднестровья Анне Тимофей.
На счету DoReDos – победы в престижных музыкальных конкурсах, фееричное выступление на конкурсе «Евровидение». Ребята активно участвуют в талант-шоу и популярных развлекательных программах. Задорные, наполненные жизненной энергией любимцы публики, в том числе израильской, невероятно проникновенно поют про любовь. Этот талант высоко оценил Евгений Дога и пригласил группу стать частью юбилейного вечера «Мой ласковый и нежный… вальс».
Не нуждается в долгих представлениях и Анна Тимофей – популярная израильская певица, композитор, педагог по вокалу, любитель модных трендов. Много интересного можно рассказать об этой девушке. Например, слава к Анне пришла не с годами, а сразу же после репатриации из Молдовы. Еще не зная иврита, она вырвалась в финал популярного телевизионного конкурса и стала кандидатом отбора на «Евровидение». Невероятно харизматичная личность и неординарный голос Анны Тимофей вмиг влюбили и продолжают влюблять в себя зрителей как в Израиле, так и за рубежом.
Радовать своим талантом израильскую публику вместе с Маэстро Евгением Догой будет и покоритель пан-флейты, наист, солист Национальной филармонии, народный артист Молдовы Константин Москович. Уникален он тем, что свой творческий путь начинал как музыкант-самоучка. Искренность души, любовь к музыке и целеустремленность натуры Константина сделали свое дело – Московича знают, любят и радушно принимают во многих странах мира. В том числе в Израиле, где Константину Московичу посчастливится выступить на одной сцене с человеком-легендой Евгением Догой.
Следующий гость юбилейного вечера «Мой ласковый и нежный… вальс» – звезда мировой аккордеонной сцены, лауреат международных конкурсов, человек, который своим талантом влюбил в себя израильскую публику. Думаем «аккордеон», говорим Владимир Ушаков – артист, которому покорились все звуки этого музыкального инструмента. Владимир не только автор музыки, аранжировок для аккордеона и различных аккордеонных ансамблей. Он еще и продюсер, организатор больших и малых концертов, активный участник музыкальных проектов. Он – желанный гость на творческих и гала-вечерах. Он тот, о ком можно смело сказать: это талантливый человек, и талантлив он во всем! Израильская публика имеет уникальную возможность снова насладиться игрой любимого артиста Владимира Ушакова.
Еще одним сюрпризом для зрителей будет участие в юбилейном концерте Евгения Доги скрипачки с мировым именем Лины Колесник. Она не просто виртуоз и замечательный человек – Лина та, на кого должны ровняться абсолютно все академические музыканты, которые хотят заняться джазом и импровизацией. С виду хрупкая Лина Колесник имеет стальной характер и колоссальную трудоспособность, выдержку. Если у нее что-то не получается, она берет скрипку и начинает филигранно оттачивать свое мастерство – до тех пор, пока работа не принесет удовольствие ей самой. Такое упорство девушки вознаграждено судьбой: с ней хотят играть именитые джазовые исполнители. Кстати, сама Лина обожает джаз, называя его свободой, где ты сам себе композитор, таким себе неизведанным миром, который надо изучать и изучать. Она живет скрипкой, отдает ей душу – искренне, без фальши. И публика это чувствует, видит, с радостью и любовью принимает Лину Колесник.
И, наконец, солисты Израильской оперы с мировым именем – сопрано, обладательница Премии Ландау Ирина Бертман и тенор Йотам Коэн. Эту пару не просто любят, их обожают ценители оперного искусства. Ирину кто-то называет бунтаркой, которая живет для сцены, а кто-то – примадонной. Но и те, и другие согласятся: без преувеличения Ирина Бертман – главная, лучшая, самая яркая солистка Израильской оперы. Сестра Анжелика, мадам Баттерфляй, Тоска, Дездемона, леди Макбет, Лиза, Мими, Норма…, – в каждом образе она великолепна благодаря своему неординарному стилю, благородству, сценической харизме. Единожды услышав дуэты из опер и оперетт, арии, романсы и песни из мюзиклов в исполнении солистов Израильской оперы Ирины Бертман и Йотама Коэна, вы навсегда влюбитесь в этих артистов, в их голоса. И это точно знает Евгений Дога.
Друзья, у вас есть уникальная возможность насладиться вживую самыми известными произведениями Евгения Доги в исполнении Маэстро и его звездных друзей! Напомним, юбилейные концерты «Мой ласковый и нежный… вальс» пройдут:
2 марта, 20:00, – Хайфа, Зал «Аудиториум» пр. а-Наси 138;
4 марта, 20:00, – Петах-Тиква, Гехаль а-Тарбутул. Амакабим 5;
5 марта, 20:00, – Тель-Авив, Тель-Авивский Университет – Аудиториум «Смоларш», ул. д-р Джордж Вейс – ворота 4;
6 марта, 20:00, – Беэр-Шева, Центр сценических искусств – Большой залпр. Ицхак Регер 41;
7 марта, 20:00, – Ашдод, Центр сценических искусств. Дерех а-Арец 1.
8 марта, 20:00, - Иерусалим, Театр Иерушалаим - Зал «Шаровер»
Приходите на концерты, подарите Маэстро свою зрительскую любовь! Спешите купить билеты, ведь чем ближе даты, тем меньше свободных мест остается.
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