Эрос Рамазотти приглашает на свой второй концерт в Израиле!!
Замечательная новость! Друзья, на выступление знаменитого итальянского певца 6.10.22 уже проданы практически все билеты, однако количество обращений не уменьшается. В связи с этим организаторы решили добавить еще один дополнительный концерт 8.10, который так же пройдет в амфитеатре Кейсарии.
Эрос Рамазотти не первый раз выступает в нашей стране. Знаменитый певец уже дважды собирал полный зал Менора в Израиле. Он - бесспорная звезда, король романтической эстрады и самый "продаваемый" певец в Италии. Эрос Рамазотти открывает большой международный тур десятью концертами в исторических местах пяти стран Европы и Ближнего Востока. И мы гордимся, что он включил Израиль в число этих эксклюзивных выступлений!
Рамазотти, итальянский певец и композитор, исполняющий песни на итальянском, испанском и английском языках. Он впервые заявил о себе на фестивале в Сан-Ремо в 1984 году. За 35 лет успешной карьеры Рамазотти продал более 100 миллионов пластинок и имеет более 2 миллиардов стриминг-прослушиваний по всему миру. Он стал лауреатом огромного количества престижных наград, десятки его альбомов и песен достигли вершин латинских и стриминговых чартов, а три из них получили статус золотых хитов в Европе и Латинской Америке. Шер, Тина Тернер, Андреа Бочелли, Рики Мартин, Джо Кокер, Лучано Паваротти, Лаура Паузини, Пэтси Кензит и Анастасия — вот лишь некоторые из артистов, с которыми он сотрудничал за свою обширную карьеру.
Знаменитый итальянский артист приземлится в Израиле вместе с командой из 36 человек. Отдельный грузовой самолет привезет в Израиль 35 контейнеров оборудования: особое освещение сцены, подмостки, музыкальное оборудование и огромные экраны.
Продюсеры в Израиле: Stardust Entertainment
Продажа билетов уже в самом разгаре!
Ссылка для покупку Эрос Рамазотти билетов: https://2207.kupat.co.il/show/erosramazzotti
Стоимость билетов: 399-1199 шек
Скидки: кредитные карты American Express, Isracard, Max - 100 шекелей на каждую карту
Для часто летающих пассажиров El Al: 120 шекелей за билет.
Пиар-агентство: Smith Media
Главные хиты:
Eros Ramazzotti & Cher - Più Che Puoi
Eros Ramazzotti & Tina Turner - Cose Della Vita/ Can't Stop Thinking Of You
Eros Ramazzotti& Anastacia - I Belong To You / Il Ritmo Della Passione
Eros Ramazzotti - La Cosa Mas Bella (Più Bella Cosa)
Eros Ramazzotti - Fuoco Nel Fuoco
Eros Ramazzotti - Terra promessa
Eros Ramazzotti - Un'Emozione Per Sempre
Eros Ramazzotti - Quanto Amore Sei
Eros Ramazzotti - Un Angelo Disteso Al Sole
Eros Ramazzotti - Otra Como Tu (Un'Altra Te)
Eros Ramazzotti - Un Attimo Di Pace
Eros Ramazzotti - Fino All'Estasi ft. Nicole Scherzinger
Eros Ramazzotti - Una Storia Importante
Eros Ramazzotti - Parla Con Me
Eros Ramazzotti - Otra Como Tu
Eros Ramazzotti & Ricky Martin - Non Siamo Soli
Eros Ramazzotti - Alla Fine Del Mondo
Eros Ramazzotti - Il Tempo Non Sente Ragione
Eros Ramazzotti - Sei Un Pensiero Speciale
Eros Ramazzotti - Buon Natale (Se Vuoi)