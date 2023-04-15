



Джонни Гринвуд из Radiohead записал альбом с израильским рокером Дуду Тассой

Джонни Гринвуд, гитарист известной группы Radiohead и номинированный на “Оскар” композитор, записал альбом с израильским рок-музыкантом Дуду Тассой.



Альбом “Jarak Qaribak”, или “Твой сосед — твой друг” на арабском языке, будет выпущен на лейбле World Circuit Records 9 июня. В нем примут участие артисты со всего Ближнего Востока, в том числе палестинский певец Фретейх, египетский певец Ахмед Дома и марокканский певец Мохсин Салахеддин.



Гринвуд, который женат на израильской художнице Шароне Катан, ранее записывал гитару для альбомов Тассы и другого израильтянина Шай Бен Цур, и оба выступали на разогреве у Radiohead в турах в 2017 году.



Тасса, родившийся в семье Мизрахи из Ирака и Кувейта , выпустил несколько альбомов, в том числе некоторые с Dudu Tassa and the Kuwaitis, группой, которая записывает современные исполнения старых иракских и кувейтских песен. В примечаниях, сопровождающих первую песню, выпущенную с альбома с Гринвудом, он объяснил, что каждый представленный певец спел в треке о стране, отличной от их собственной.



“Израиль — маленькая страна между всеми этими странами, поэтому на нас очень сильно повлияли эти культуры и эта музыка, — сказал он. - И многие из нас в Израиле, как и моя семья, происходят от людей, которые приехали сюда из других мест Ближнего Востока, так что все смешивается”.



Музыканты не хочет, чтобы альбом содержал какие-либо политические заявления.



“Мы не хотели делать вид, что преследуем какие-то политические цели, — сказал Гринвуд, — но я понимаю, что как только вы что-то делаете в этой части мира, это становится политическим, даже если это просто искусство. На самом деле, возможно, особенно если это художественно“.



Альбом Гринвуда и Тассы был спродюсирован Найджелом Годричем, давним продюсером Radiohead, которого иногда называют шестым участником группы.

