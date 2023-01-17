



Джазовый фестиваль в Эйлате - зимняя версия

Муниципалитет Эйлата и Эйлатская туристическая корпорация с гордостью представляют: Джазовый фестиваль в Эйлате - зимняя версия, 23-25 февраля 2023 года.



На протяжении целых выходных лучшие зарубежные и израильские музыканты будут радовать вас прекрасной музыкой под теплым зимним солнцем Эйлата.



Художественный руководитель: Дуби Ленц

Продюсирование: Forum Productions







Целые выходные настоящего музыкального праздника ждут вас теплой и ласковой эйлатской зимой. Уже в 12-й раз проходит зимняя версия джазового фестиваля, успевшая приобрести верных и преданных поклонников, которые каждую зиму приезжают на это удивительное и неповторимое мероприятие.

Хотя в нашей памяти все еще звучат радостные мелодии летнего фестиваля, его зимняя версия приносит с собой свою элегантную уникальность и интернациональные ароматы, которых не встретишь ни на одном другом израильском фестивале. Как обычно, куратор и художественный руководитель фестиваля Дуби Ленц умеет определить самые интригующие имена в мире джаза за секунду до того, как они прогремят по всему миру. И в этот раз Ленц снова кропотливо подобрал выдающийся состав участников, которые будут радовать нас на протяжении трех дней фестиваля.









В этом году вас ждут музыканты и мелодии из Польши, Бразилии, Азербайджана, Испании, Италии, США, Аргентины и, конечно же, Израиля. В программе фестиваля оригинальные программы, презентации новых альбомов, премьеры, а также неожиданные сочетания и составы.











Вы услышите трогательные трибьюты классикам и легендам джаза, а также встретите восходящих звезд и впоследствии сможете с гордостью сказать, что впервые увидели их в Эйлате.



Квартет Чано Домингеса и Флавио Болтеро вместе с Эли Джибери с трибьютом Мишелю Петруччиани | Jazzmeia Horn впервые в Израиле | Motion Trio - сумасшедшее аккордеонное трио | Шломи Шабан с новым альбомом и с братьями Талмуди | Эфрат Гош с новой джазовой программой | Квартет Аврама Фефера | Аркадий Духин в новом шоу "За словами" | Munir Hossn & Elas | Трио Йотама Зильберштейна представляет новый альбом вместе с Итаем Крисом | Секстет Асафа Хакими | Квартет Исфара Сарабского | Квинтет Джоки Парфиняна и Ассафа Юрии вместе с Роной Кинан с трибьютом в честь культового альбома босановы «Getz/Gilberto» | Ансамбль Queenta с трибьютом королеве ивритской песни Шошане Дамари | Квартет Таля Машиаха | Секстет Габриэля Флаччи |и многое другое...







Джаз в городе



Наряду с фестивалем пройдут представления, открытые для широкой публики, в рамках мероприятия JAZZ IN THE CITY







Мастер-классы, воркшопы, обсуждения, фильмы и ночные джемы бесплатно во многих точках по всему городу.



Подробности будут опубликованы в ближайшее время.

https://redseajazz.co.il/lp/