Долгожданные мемуары Барбры Стрейзанд выйдут в этом году

Этой осенью выходят очень долгожданные мемуары Барбры Стрейзанд, о которых она говорила годами. Viking, издательство Penguin Random House, выпустит книгу "My Name is Barbra" 7 ноября.



Мемуары американской певицы, как и подобает суперзвезде с самыми грандиозными амбициями, насчитывают 1040 страниц.



"Книга, как и сама Барбра, откровенна, забавна, самоуверенна и очаровательна", - утверждает издательство. Она рассказывает о своих ранних попытках стать актрисой, и как в конце концов начала петь, чтобы заработать на жизнь; о записи некоторых из своих известных альбомов; о годах усилий, затраченных на создание фильма "Йентл"; о режиссуре фильма "Принц приливов"; о своей дружбе с самыми разными людьми - от Марлона Брандо до Мадлен Олбрайт; о своей политической деятельности; и о том, что она нашла удовлетворение в браке с Джеймсом Бролином".



"Меня зовут Барбра" также является названием альбома Стрейзанд 1965 года и телешоу.



Издатели искали мемуары Стрейзанд на протяжении десятилетий: в 2021 году певица рассказала Джимми Фэллону, что Жаклин Кеннеди Онассис попросила ее написать мемуары в начале 1980-х годов, когда бывшая первая леди была редактором в издательстве Doubleday. Во время интервью Associated Press в 2009 году Стрейзанд упомянула, что она писала главы о своей жизни от руки.



Мемуары были впервые анонсированы в 2015 году и были запланированы на два года позже, хотя в то время у них не было названия.



Финансовые условия мемуаров не разглашаются. Интересы Стрейзанд представляет Роберт Барнетт, вашингтонский поверенный, клиентами которого также были Барак Обама и Элтон Джон.