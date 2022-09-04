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Дебютный рекорд: сериал "Властелин колец" посмотрели более 25 млн зрителей
04.09.2022 00:01 Алина Груднева

Дебютный рекорд: сериал "Властелин колец" посмотрели более 25 млн зрителей

Сериал "Властелин колец: Кольца власти", который 2 сентября был загружен на стриминговый сервис Amazon Prime, в первый же день посмотрели более 25 млн зрителей по всему миру за первые сутки.

 
По данным компании Amazon, это - дебютный рекорд для потокового сервиса. 
 
Сериал считается самым дорогим в истории телевидения.
 
На производство было выделено 465 млн долларов.
 
В среднем на одну серию ушло около 58 млн долларов. Amazon уже планирует развернуть его на пять сезонов.
 

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