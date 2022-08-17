



Чужих детей не бывает

15 сентября в культурном центре Нетании, а зале Бейт Йоханан пройдет благотворительный вечер в поддержку детей Украины, пострадавших от войны.



Арт-клуб «7 пятниц» и его руководитель Елена Саханова и благотворительный фонд Wonderland, деятельность которого направлена на развитие личности посредством культуры и спорта, объединились с израильско-украинской ассоциацией NEXUS, чтобы провести благотворительный вечер со звездами израильской сцены, выставкой и аукционом.



Ирена Лившиц, адвокат, глава исполнительного комитета NEXUS: «Мы стараемся поддерживать самые разные мероприятия, которые могут помочь пострадавшим в этой войне, и приглашаем вас прийти на этот вечер, который начнется с выставки работ израильских фотографов, сделанных в Украине, продолжится благотворительным аукционом детских картин и завершится концертом с участием израильского певца Влади Блайберга, недавно переехавшего в Израиль певца и артиста Евгения Чепурняка и группы The Velvet с ее бессменной вокалисткой Асей Макарской. Все средства от продажи картин и билетов пойдут на закупку медицинского оборудования для детской больницы в Киеве».



Израильско-украинская ассоциация NEXUS – объединение израильских компаний, организаций, частных предпринимателей и активистов, созданное для оказания помощи Украине как в период военного конфликта, так и по его окончании. NEXUS закупает и доставляет в Украину медицинское оборудование, медикаменты и предметы первой необходимости, принимает активное участие в разных событиях и акциях, организовывает концерты и благотворительные мероприятия, сборы от которых идут на помощь Украине.



Елена Саханова, руководитель театра и соучредитель фонда Wonderland: «В это время многие семьи помогают друг другу. Поэтому мы приглашаем всех вместе, и взрослых и детей внести свой вклад в такое нужное дело и прийти на вечер, который станет незабываемым. Спасибо нашим замечательным артистам, которые откликнулись и выступят в концерте, фотографам и, конечно, детям, которые так старались и нарисовали такие прекрасные работы».



Начало благотворительного вечера в 18:00.

Стоимость билета 120 шек.

Билеты по телефону: 052-8944922

Или на сайте: https://biletru.co.il/events/chujih-detey-ne-bivaet/

Зал «Бейт-Йоханан» (Дворец культуры) ул. Разиэль, 4, Нетания



