



Большой вечер-посвящение: "Муслим Магомаев. Синяя вечность. Продолжение"

"…Музыка – это особый мир, в котором я могу выразить свои эмоции и передать их другим людям. Музыка – это особый язык, на котором я стараюсь говорить искренне и от сердца…". Эти слова принадлежат кумиру нескольких поколений, оперному и эстрадному певцу, композитору Муслиму Магомаеву, который, благодаря своему неповторимому тембру голоса и богом дарованному таланту, еще при жизни являлся легендой, символом красоты музыки.



Уход Мэтра стал не только невосполнимой утратой, но и большой проблемой для эстрады. Уж много лет прошло, а достойной замены Магомаеву так не нашлось. Не удивительно. Ведь еще никому не удавалось магией своего голоса переносить слушателя в мир нежных мелодий и страстных эмоций. Без преувеличения: каждая песня Магомаева – это воплощение любви, романтики и искренности.







"Ты – моя мелодия!" – эта знаменитая песня, в которой каждой нотой, каждым словом Магомаев передавал глубокие чувства и магию любви, стала гимном многих романтиков.



"Синяя Вечность", "Свадьба", "Королева красоты", "Ноктюрн...", – каждая из этих и сотен других песен была историей о красоте, страсти, искренности. Певец делился своим опытом, как надо "Слушать сердце", признавался, что "Никто не знает", каким будет "Мир без тебя". Эти и многие другие песни звучали в исполнении Мэтра и на самых больших международных сценах (таких, как Ла Скала), и на всех танцплощадках необъятной страны; их слушали в каждой машине, их пели в каждом доме.





И вот у почитателей таланта Муслима Магомаева есть уникальная возможность насладиться его песнями, поддаться магии любви, искупаться в нежности, перенестись в мир страстных эмоций. Уже в октябре в Израиле Тамара Синявская и "Пилигрим" готовят Большой вечер-посвящение: "Муслим Магомаев. Синяя вечность. Продолжение" в сопровождении джазового оркестра "Glenn Miller Orchestra".



Песни одной из самых ярких и выдающихся личностей в мире музыки Муслима Магомаева будут исполнять молодые, но уже покорившие мировые сцены исполнители, которых знает, любит и всегда тепло принимает и израильская публика. Зритель услышит бархатный баритон Константина Ритель-Кобылянского (Германия); лирический тенор израильского оперного певца, любимчика публики Феликса Лившица (для зрителя его голос в любимых Магомаевских шлягерах раскроется новыми красками); завораживающий голос Аллы Василевской; незабываемый голос Тани Барской (радио "РЭКА"), кавера в исполнении призеров "Евровидения" молодой группы DoReDos.







Зритель услышит и "Черноглазую казачку", и "Нежность". На этом неповторимом вечере будут рождены великолепные дуэты, которые исполнят песни Музы Муслима Магомаева, коей для певца с первого его взгляда до последнего его вздоха была супруга Тамара Синявская.



Магомаев и Синявская – две яркие личности, чьи имена навсегда останутся связанными с историей музыки и любви, поскольку их совместные работы были шедеврами, их совместные выступления были поистине волшебными и завораживали аудиторию. Магомаев и Синявская были не только выдающимися артистами, но и прекрасной парой.



Впрочем, слово были неуместно. Магомаев и Синявская и сегодня остаются символами таланта, страсти и преданности искусству. Их музыка продолжает звучать и вдохновлять миллионы людей по всему миру. Их история – это история любви и музыки, которая никогда не забудется.







Кстати, сам Магомаев представлял себя исключительно певцом, а все остальное, что он умел делать, считал чистым "хобби". "…Игра на рояле, рисование, написание книжек – это все непрофессионально, а стало быть для своего же удовольствия и удовольствия моих друзей…", – рассказал он в одном из своих многочисленных интервью…



К слову… Еще в начале карьеры в журнале "Огонек" вышла статья: "Юноша из Баку покоряет мир". Этот заголовок в свое время стал пророческим для великого певца и композитора Муслима Магомаева. Его неповторимый баритон, высокий артистизм и душевная щедрость покорили престижные мировые сцены и зрителей со всего мира. Диапазон его возможностей был необычайно широк – оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные произведения азербайджанских и русских композиторов. Отсюда и совершенно разный по жанрам состав участников Большого вечера-посвящения: "Муслим Магомаев. Синяя вечность. Продолжение". На протяжении вечера наряду с авторскими песнями, будет звучать музыка из кинофильмов и пронзительные инструментальные мелодии.



На самом деле говорить о таланте, феномене успеха, личности, творческом Муслима Магомаева лучше не говорить, а видеть, слышать и наслаждаться на Большом концерте. И для этого есть уникальная возможность, поскольку проходить он будет не один день и не в одном городе Израиля.







Итак, Большой вечер-посвящение: "Муслим Магомаев. Синяя вечность. Продолжение" в сопровождении джазового оркестра "Glenn Miller Orchestra" и звезд израильской и мировой сцены пройдет в октябре в таких городах:



15.10 – Ноф-аГалиль – матнас Беркович

16.10 – Ришон – Мофет

17.10 – Хайфа – Рапопорт

19.10 – Ашдод – матнас Дюна

20.10 – Маалот – Гейхаль-аТарбут

21.10 – Б.Шева – Мишкан (м.зал)

22.10 – Нетания – Гейхаль-аТарбут

23.10 – Ашкелон – матнас Вальдеберг

24.10 – Петах Тиква – Шарет



Билеты

https://biletru.co.il/events/muslim-magomaev-v-izraile/

