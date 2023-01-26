



Более 40,000 переживших Холокост живут за чертой бедности. Это можно исправить?

Сегодня в Израиле за чертой бедности находится более 40,000 пожилых людей, переживших Холокост. Еще более мрачной это положение делает высокая смертность: среднее число умерших в этой группе населения - 65 человек в день. В преддверии Международного Дня памяти жертв Холокоста заглянем в один из фондов, который ежедневно доставляет горячие обеды.



В Израиле, как редко в какой ещё стране мира, ценность человеческой жизни невероятно высока. Причин этому много, одна из главных - Холокост. Всё, что касается этого периода в истории человечества, является для израильтян не только частью прошлого, но и важным условием настоящего. Это объясняет наличие благотворительных организаций, которые стремятся обеспечить пожилым достойную старость. НКО “Жить достойно” ежедневно берёт на себя ответственность за жизнь 2,500 подопечных: закупает продукты, готовит горячие обеды, доставляет до нуждающихся.



За 30 лет существования Фонда появилась система, которая позволяет каждый день распределять обеды в разные города:



1. 32 пункта выдачи трапезы распределены по стране: Реховот, Ришон ле-Цион, Мазкерет-Батья, Холон, Бат-Ям, Рамла, Лод, Беэр-Шева, Сдерот;

2. Часть подопечных, которые испытывают как физические, так и психологические трудности в связи выходом из дома, получает обед доставкой до двери с волонтерами, которым они доверяют;

3. Доставка осуществляется таким образом, чтобы даже в праздничные дни подопечные были накормлены.







Неужели государство не может позаботиться о гражданах, которым мы обязаны своим настоящим? “Наши подопечные перешагнули тот возраст, когда они могли готовить сами, зачастую даже рядом с ними нет тех, кто мог бы о них подумать. В доставку обедов мы вкладываем куда больше, чем просто “накормить” - мы уделяем им время, внимание и заботу. Так, хотя бы ненадолго, они не чувствую себя оставленными”, - объясняют сотрудники НКО.



Как ещё можно помочь пережившим Холокост?

“Безусловно, первая помощь, которую может оказать каждый - денежная.

В первую очередь, это связано с дороговизной. Цены на базовые продукты выросли уже к концу 2022 года, а значит тех сумм, которые мы в прошлом закрывали благодаря пожертвованиям уже в 2023 году будет недостаточно. Кроме того, наша главная задача в этом году - увеличить количество подопечных.



Несколько недель назад мы сделали страницу в одной из соцсетей, чтобы открыть сбор средств и среди русскоязычного населения, а в ответ получили более полусотни просьб о помощи. Мы знаем, что наши силы не безграничны, но не предполагали, что есть еще столько нуждающихся.



Кроме того, перевод средств - это быстро. Мы работаем уже более 30 лет и понимаем, что даже если у человека есть искреннее желание помочь, он не всегда имеет возможность пожертвовать временем и провести с нами весь день на кухне или раздаче, поэтому мы приложили много усилий, чтобы дать возможность всем, кто хочет помочь, сделать это быстро. Век технологий нам только помог. Сегодня внести пожертвование можно даже через сайт или по “биту”.







Сколько средств будет “достаточно”?



“Вы будете удивлены, но даже 20 шекелей хватит, чтобы один раз накормить обедом одного из подопечных. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся - когда пережившие Холокост старики голодают, лучше пожертвовать даже такую небольшую сумму, чем не сделать ничего. Особенно это важно как раз в преддверии Дня Памяти. Это эмоциональное и трудное время даже для нас, членов их семей, представьте, каково им”.



Узнать подробнее о работе НКО “Жить достойно” можно по ссылке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076232924259

или по телефону 03-655-84-97

Внести пожертвование прямо сейчас вы можете по ссылке: https://secure.cardcom.solutions/e/Udus

Отчеты о реализованных средства прозрачны, вы можете увидеть их здесь в любой момент: https://www.guidestar.org.il/organization/580224863.



*На правах рекламы

