



Беженцы из Украины смогут посетить Евровидение бесплатно

Вынужденные переселенцы из Украины, выехавшие в Великобританию из-за российского вторжения, смогут бесплатно посетить Евровидение-2023, которое состоится в Ливерпуле. Об этом сказано на официальном сайте конкурса.



Правительство Британии выделило около трех тысяч билетов. Деньги на приобретение билетов для украинцев выделит Департамент культуры, медиа и спорта Великобритании.



"Сегодняшнее объявление означает, что тысячи билетов будут предложены переселенцам, чтобы они могли принять участие в шоу, которое чествует их родину, их культуру и их музыку. Как всегда, мы вместе с украинским народом и его борьбой за свободу", - заявила министр культуры Великобритании Люси Фрейзер.



В свою очередь мэр Ливерпуля Джоанн Андерсон отметила, что Украина будет в центре всех их планов Евровидения.



"Работая с нашим украинским сообществом, мы формируем мощную программу, которая является всеобъемлющей и представляет современную Украину - вдохновляющую, острую, забавную, красивую и трогательную, - сказала она. - Мы рады известию о том, что украинцам-переселенцам предоставляется возможность приехать в город в мае - ведь это их Евровидение", - сказала она.