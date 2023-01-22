



"Багрут" по гумпредметам: обращение Минпроса для оптимальной системы аттестации

Министр образования Йоав Киш, министр в Минпросе Хаим Битон и гендиректор Минпроса Асаф Цалаль обращаются к общественности с целью узнать ее мнение по поводу аттестации по гуманитарным предметам на «багрут».



В продолжение решения министра образования депутата Кнессета Йоава Киша об отмене «реформы МАХАР», касающейся экзаменов на аттестат зрелости по обязательным гуманитарным предметам, министерство образования открыло платформу для онлайн-консультаций с директорами старших школ, учителями гуманитарных наук, родителями и учениками, чтобы сформировать оптимальную систему аттестации по гуманитарным предметам.



Наряду с онлайн-консультацией ведомство также проведет консультации с организациями, участвующими в образовательной деятельности.



Ниже приведена ссылка на платформу Министерства образования, на которой можно оставить свое мнение по поводу аттестации по гуманитарным предметам: https://shituf.education.gov.il/#/homepage. Консультации продлятся еще несколько дней.





К пресс-релизу прилагается скриншот платформы Минпроса







