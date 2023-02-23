



Backstreet Boys анонсировали концерт в Ришон-ле-Цион в мае

Это будут третьи гастроли в Израиле для Backstreet Boy, которые выступали в Раанане в 2015 году и в Ришон ле-Ционе в 2018 году.



В этот раз группа даст один концерт в Израиле, 13 мая, вернувшись в Ришон-ле-Цион в Live Park в рамках своего тура #DNAWorldTour, который пройдет в Исландии, Африке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Европе.



Промоутеры концерта Live Nation Israel сообщили, что двери зала откроются в 19:00, а концерт начнется в 21:30, что позволит соблюдающим Шаббат успеть на концерт вовремя.



Билеты на концерт группы в Израиле в 2018 году были распроданы за четыре дня.