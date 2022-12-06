



Афганистан: девочкам разрешили сдать выпускные экзамены в средней школе

Талибы разрешили афганским девочкам сдавать выпускные экзамены в средней школе.



Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документы министерства образования, контролируемого талибами.



Согласно двум документам, решение распространяется на 31 из 34 провинций Афганистана, где зимние каникулы начинаются в конце декабря. Еще три провинции имеют другое расписание на учебный год, и выпускные экзамены в средней школе обычно проводятся там позже.



Эхсанулла Китаб, глава департамента образования Кабула, сказал, что экзамены состоятся в среду. Он не предоставил никаких других подробностей, и было неясно, сколько девочек-подростков смогут сдать экзамен.