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Афганистан: девочкам разрешили сдать выпускные экзамены в средней школе
06.12.2022 21:53 Ольга Белозерова

Афганистан: девочкам разрешили сдать выпускные экзамены в средней школе

Талибы разрешили афганским девочкам сдавать выпускные экзамены в средней школе. 

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документы министерства образования, контролируемого талибами.

Согласно двум документам, решение распространяется на 31 из 34 провинций Афганистана, где зимние каникулы начинаются в конце декабря. Еще три провинции имеют другое расписание на учебный год, и выпускные экзамены в средней школе обычно проводятся там позже.

Эхсанулла Китаб, глава департамента образования Кабула, сказал, что экзамены состоятся в среду. Он не предоставил никаких других подробностей, и было неясно, сколько девочек-подростков смогут сдать экзамен.

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