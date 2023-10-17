



Звонок девятилетнего в полицию: они убили маму и папу

Сотни тысяч звонков приняли диспетчеры колл-центра полиции с начала войны - они слышали испуганных детей, женщин и солдат, передававших семье последнее послание, прежде чем убийцы доберутся до них.



"Алло, они убили мою маму и папу, а я с 6-летней сестрой дома", - таков был один из леденящих душу разговоров - 9-летнего мальчика из населенного пункта на границе вскоре после прорыва террористов ХАМАСа 7 октября.



В первые дни боевых действий в диспетчерские центры полиции поступили тысячи звонков. Начиная с утра субботы, 7 октября, и до полуночи вторника в полицию поступило 653 045 звонков от граждан Израиля. Все связывало чувство страха, ужаса и беспомощности.



По данным полиции, на все 100 "горячих линий" поступило 537 643 звонка, на информационную "горячую линию" 110 - 94 145 звонков, а на "горячую линию" 105 - 22 257 звонков о пропаже людей. Для сравнения: в течение рабочей недели в обычные дни в центры обработки вызовов полиции поступает около 160 000 звонков, а в среднем за день - около 22 000 звонков.



Диспетчерам, большинство из которых - молодые сотрудники полиции, пришлось работать с тысячами сложных и запутанных вызовов, описывающих невероятные ситуации, среди которых были и просьбы о помощи, и выстрелы, и крики, и шепот. Звонки поступали от женщин, мужчин, детей и девушек, которые взывали о помощи и были в ужасе от того, что творится на их глазах.



В одном из звонков был слышен голос солдата, который звал на помощь, а на заднем плане раздавались крики на арабском языке и выстрелы, пока связь с ним не прервалась.



В другом случае диспетчерам удалось спасти трех молодых людей, попавших в засаду террористов, причем один из них был ранен при попытке спастись. "К нам поступил звонок от водителя, она кричала, что там террористы, - рассказал один из операторов, - мы пытались выяснить, где она находится. Она описала нам место. Мы сразу же отправили ей ссылку, по которой она сообщила свое местоположение. Мы проследили за направлением ее движения. Во время разговора мы услышали выстрелы в их сторону и то, что им удалось скрыться, но в результате стрельбы один из пассажиров машины был ранен. Мы сопровождали их до Нир Ам, где им была оказана помощь”.