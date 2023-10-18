Звезда израильского ТВ сообщила об "израильской бомбардировке больницы в Газе"
Вчера вечером палестинское министерство здравоохранения сообщило, что в результате авиаудара по больнице Аль-Мамадани" в Газе погибло не менее 500 человек.
ЦАХАЛ в официальном сообщении уточнил, что это был неудачный пуск "Исламского джихада", и даже представил соответствующие документы.
Репортер 12-го канала по палестинским делам Охад Хемо, в прямом эфире вечернего новостного выпуска немедленно рассказал об "израильской бомбардировке больницы в Газе".
Прямая речь Хемо: “Буквально несколько минут назад в Газе произошло тяжелое событие. Израильская бомбардировка больницы аль-Мамадани в Газе. Согласно первоначальным сообщениям, есть 200-300 погибших”.
Хемо не говорит, что речь идет о сообщениях ХАМАСа сразу после инцидента.