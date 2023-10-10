



Звезда “Фауды” участвует в спасательной операции

Звезда и сценарист сериала “Фауда” присоединился к спасательным командам “Братья по оружию” для того, чтобы спасти две семьи из Сдерота. “Главное- вообще не бояться,” - написал он в Instagram на иврите и на английском.



“Я, Йоханан Пелснер и Ави Иссахаров отправились на юг и присоединились к команде “Братья по оружию” — написал Раз в сообщении на иврите и английском языке.



“Сотни волонтеров получили различные задания для оказания помощи жителям юга. Нас отправили спасать две семьи из разбомбленного Сдерота. Главное, вообще не бояться!”



“Они называют свои преступления победой, но это не победа, это тьма борется со светом. Мы, израильтяне, умеем бороться за свою жизнь, и мы не оставим ни одного похищенного ребенка. Мы вступили в эту войну с тяжелым сердцем, не желая причинить вред невиновным. Но у нас нет выбора против тех, кто причинил нам боль”.