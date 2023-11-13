



Звезда Дневников вампира Бузолик участвует в кампании по возвращению заложников

Австралийский актер Нейт Бузолик верит в Израиль и евреев, и хочет изменить мнение об Израиле в Интернете.



"Я видел неудачные попытки Израиля противостоять лжи и пропаганде ХАМАСа, - говорит Бузолик. - Я думаю, что Израиль очень долго находился в обороне. Сейчас пришло время наступать".



Бузолик активно участвует в палестино-израильских баталиях в социальных сетях с 2021 года, а теперь он создал компанию Rova Media вместе с Дэном Лаксенбергом.



У Бузолика, известного на своем аккаунте в Instagram как Natebuzz, 3,4 млн. подписчиков. С момента создания Rova Media несколько недель назад ее аудитория составила 18 300 человек.



Продолжая демонстрировать свою приверженность Израилю и еврейскому народу, Бузолик говорит, что получает угрозы расправы, а также много "ненависти и насилия" в своих социальных сетях.



По его словам, Бузолику неинтересно пытаться изменить сознание тех, кто ненавидит евреев.



"Мои соседи по дому, ливанцы и палестинцы, говорят мне, что я заблуждаюсь, - сказал он. - Я говорю с теми, кто находится посередине, я пытаюсь сдвинуть их с места".

