Зрители на концерте Гефена "любуются" перехватами: видео
Десятки тысяч зрителей на концерте "иконы” израильской поп-музыки Авива Гефена в парке Яркон в городе Тель-Авив наблюдают за перехватами ракет над центром Израиля.
Соответствующее видео публикует "Кан".
"Никто не заставит Израиль замолчать", - цитирует издание поклонников артиста.
בצל הירי למרכז ולעיני עשרות אלפים - אביב גפן בהופעה: "אף אחד לא ישתיק את ישראל" | תיעוד @ittaishick pic.twitter.com/bYyy4vL3Qx— כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2023