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Зрители на концерте Гефена "любуются" перехватами: видео
11.05.2023 21:42 Алина Груднева

Зрители на концерте Гефена "любуются" перехватами: видео

Десятки тысяч зрителей на концерте "иконы” израильской поп-музыки Авива Гефена в парке Яркон в городе Тель-Авив наблюдают за перехватами ракет над центром Израиля.

Соответствующее видео публикует "Кан".

"Никто не заставит Израиль замолчать", - цитирует издание поклонников артиста.

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