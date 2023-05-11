



Зрители на концерте Гефена "любуются" перехватами: видео

Десятки тысяч зрителей на концерте "иконы” израильской поп-музыки Авива Гефена в парке Яркон в городе Тель-Авив наблюдают за перехватами ракет над центром Израиля.



Соответствующее видео публикует "Кан".



"Никто не заставит Израиль замолчать", - цитирует издание поклонников артиста.