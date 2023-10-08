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Знаменитый футболист Лиор Асулин – среди погибших на вечеринке на природе
08.10.2023 15:29 Наталья Богинская

Знаменитый футболист Лиор Асулин – среди погибших на вечеринке на природе

Футбольная команда “Хапоэль Тель-Авив” объявила, что бывший звездный нападающий Лиор Асулин был среди погибших после того, как боевики ХАМАС открыли огонь по вечеринке на природе недалеко от границы.

“С большой печалью после того, как он был объявлен пропавшим без вести, нам сообщили, что наш бывший игрок Лиор Асулин был убит террористами на вечеринке в Реиме”, – объявил “Хапоэль”.

“Клуб “Хапоэль Тель-Авив” склоняет голову и передает соболезнования и силы семье Лиора в это трудное время”, – говорится в сообщении клуба.

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