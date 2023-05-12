



Значительный урон: у "Исламского джихада" заканчиваются ракеты

Армия обороны Израиля нанесла большой урон производительной мощности палестинского "Исламского джихада".



Как сообщил военный обозреватель Walla Амир Бухбут, об этом сказал высокопоставленный военный источник.



"Он выпускает меньше ракет, потому что ему нечего стрелять после операции "Рассвет". Поэтому он стреляет меньше. Прошлой ночью он совершил запуск по центру. Даже сегодня он выпустил только две ракеты по Гуш-Эциону", - считает источник.



По его словам, "Исламский джихад" старается экономить оставшиеся ракеты.



"По оценкам источников в силах безопасности, ХАМАС не будет перебрасывать ракеты "Исламскому джихаду", но даже если это произойдет, израильская разведка будет точно знать об этом", - подчеркнул он.

