



Журналисты в сопровождении ЦАХАЛа: "В Газе ужас"

Израильские военные сопровождают журналистов через некоторые районы Газы. Вот репортажи AFP от первого лица:



"Пригороды города Газа стали появляться примерно через 30 минут езды по разбитым дорогам. Мы приближались к центру боевых действий между Израилем и ХАМАСом на этой территории.



Мы проехали несколько километров от южной границы Израиля до северной части города Газа на израильском бронетранспортере, который трясся на ухабах дороги.



На экранах внутри машины можно было наблюдать внешний пейзаж: сломанные пальмы, искаженные дорожные знаки и искореженные фонарные столбы вдоль руин того, что когда-то было главной артериальной магистралью северной части Газы.



Над зданиями пляжных курортов на севере Газы теперь развеваются израильские флаги. На фоне разрушений практически не видно присутствия людей".



После месяца боев израильские военные заявляют, что в ходе наступления, которое с каждым днем становится все более интенсивным, они разрезали Газу на две части.

