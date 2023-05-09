Журналист: мы сами выбрали, что последует за атакой на Газу
Израильский журналист, исполнительный директор +972 Magazine и Мekomit Аггай Матар прокомментировал операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.
По его словам, между Израилем и палестинскими террористическими группировками было достигнуто соглашение о прекращении огня, в результате чего территория страны не обстреливалась в этот период.
"А мы выбрали это нападение на Газу и ее два миллиона жителей, которые живут в ужасных условиях, мы выбрали 12 погибших, включая маленьких детей. Мы выбрали все, что последует теперь. Вы хотите отказаться от службы в армии во имя демократии, справедливости и равенства? Сейчас самое время", - сказал он.
Журналист также раскритиковал СМИ, которые пишут, что в результате ночного удара по Газе погибли трое высокопоставленных членов "Исламского джихада", а не о том, что "армия убила 12 человек".
"Каждый такой заголовок вызывает сожаление", - добавил он.