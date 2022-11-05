



Журналист: "Львиное логово" - это начало чего-то гораздо большего"

Палестинская газета The Palestine Chronicle опубликовала фотографии с террористами бригад Изз ад-Дин аль-Кассам, носящими эмблемы другой группировки - "Львиного логова".



На это отреагировал палестинский журналист и редактор газеты Рамзи Баруд.



"Это доказательство того, что "Львиное логово" является популярным палестинским явлением, которое распространяется не только на Шхем но и на остальную часть Палестины", - заявил он.



По мнению Баруда, появление такой группировки означает "начало чего-то большего".



"Те, кто разбираются в истории палестинского сопротивления, знают, что "Львиное логово" - это начало чего-то гораздо большего и что теперь неизбежно вооруженное палестинское восстание по всей ПА", - сказал журналист.