



Журналист Исраэль Фрей арестован за восхваление террора

Полиция арестовала журналиста Исраэля Фрая по подозрению в публикации материалов, восхваляющих акт терроризма, после того, как он пять раз отказался явиться в полицейский участок.



Ожидается, что по окончании следствия он будет отпущен домой. Одна из жалоб на Фрея была подана после его твита трехмесячной давности, в котором он восхвалял палестинца, пойманного полицией в Яффо со взрывным устройством и оружием, назвав его "героем" и добавив, что террорист, планировавший причинить вред солдатам, "искал законные цели и избегал причинять вред невинным". В нормальном мире он получил бы медаль".



Фрей работал на телеканале Democrat, с которого он был недавно уволен, по его словам, на основании этого твита.

