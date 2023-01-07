



Журнал Educate: Израиль натравляет диких кабанов на палестинцев

Профсоюз учителей Великобритании в последнем выпуске журнала Educate, который выходит раз в два месяца, одну из самых странных антиизраильских теорий заговора.



В новом номере утверждается, будто израильские поселенцы обучают диких кабанов для того, чтобы отпугивать и нападать на палестинцев.



"Нам сказали, что поселенцы выпускают диких кабанов в лагерь и вокруг него, чтобы пугать детей", — посетовал со слезами на глазах член делегации от профсоюза учителей Мохаммед Азиз, вспомнив о поездке в Иерусалим, Иудею и Самарию, а также посещение школы в Рамалле.



Впервые такую теорию заговора озвучил председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас в 2014 году.



"Каждую ночь израильтяне выпускали против нас диких кабанов", - утверждал тогда он.



Теперь, два месяца назад, она всплыла вновь в англоязычных пропалестинских изданиях.



