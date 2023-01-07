Новости » Арабо-израильский конфликт
Журнал Educate: Израиль натравляет диких кабанов на палестинцев
07.01.2023 20:28 Алина Груднева

Журнал Educate: Израиль натравляет диких кабанов на палестинцев

Профсоюз учителей Великобритании в последнем выпуске журнала Educate, который выходит раз в два месяца, одну из самых странных антиизраильских теорий заговора.

В новом номере утверждается, будто израильские поселенцы обучают диких кабанов для того, чтобы отпугивать и нападать на палестинцев.

"Нам сказали, что поселенцы выпускают диких кабанов в лагерь и вокруг него, чтобы пугать детей", — посетовал со слезами на глазах член делегации от профсоюза учителей Мохаммед Азиз, вспомнив о поездке в Иерусалим, Иудею и Самарию, а также посещение школы в Рамалле.

Впервые такую теорию заговора озвучил председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас в 2014 году.

"Каждую ночь израильтяне выпускали против нас диких кабанов", - утверждал тогда он.

Теперь, два месяца назад, она всплыла вновь в англоязычных пропалестинских изданиях.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы