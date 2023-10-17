



Жителям Тель-Авива не рекомендуют принимать душ в районе 9 вечера



Эльдад Ситбон , ставший очень популярным в Twitter в период коронавируса, когда он предоставил пользователям социальной сети данные о заболеваемости и прививках среди израильских граждан, с 7 октября до сегодняшнего дня пытается отследить и проанализировать сирены ракетной тревоги.



"Если вы жители Тель-Авива, я рекомендую вам не думать о том, чтобы принять душ в 21:00, потому что именно в это время ХАМАС любит запускать ракеты. Между 14:00 и 15:00 ребята из его военного крыла, скорее всего, просто выходят на обеденный перерыв".



Согласно полученным данным, 13 раз террористическая организация ХАМАС запускала ракеты по Тель-Авиву в 21:00. В отличие от предыдущего раунда, в котором Ашдод был одним из наиболее пострадавших городов, очевидно, что на этот раз около двух третей тревог в южном прибрежном городе пришлось на первые два дня боевых действий.



"Всего на сегодняшний день в Ашдоде произошло 142 тревоги. 50 - в субботу 7 октября и еще 50 - в следующее воскресенье. Еще 42 сирены прозвучали в течение оставшихся 9 дней боев. Целевым районом, где на данный момент прозвучало наибольшее количество сигналов тревоги, является "Южная промышленная зона Ашкелона" - 135 сирен тревоги, за ней следует деревня Натив Ха Асара - 133 сирены".



А в каком городе не прозвучало ни одного сигнала тревоги? "Согласно полученным данным, между Нетанией и Хайфой не прозвучало ни одного сигнала тревоги. Похоже, что столица Шарона пока заслужила звание самого тихого города в кампании, и, конечно, в Эйлате тоже не прозвучало ни одного сигнала тревоги. Хотя в Кфар-Йоне и Кфар-Сабе, а они находятся достаточно близко к Нетании, тревога звучала".

