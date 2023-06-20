Новости » Арабо-израильский конфликт
Жителям Эли разрешили покидать дома
20.06.2023 18:40 Наталья Богинская

Жителям Эли разрешили покидать дома

Командование тыла вооруженных сил сняло ограничения на передвижение, введенные для поселения Эли после теракта на заправочной станции.

“После предупреждения о проникновении террористов, которое было активировано в Эли, обработка инцидента была прекращена. Вы можете покидать свои дома и передвигаться по территории без ограничений”, – говорится в заявлении Командования тыла для жителей.

Ранее прозвучал сигнал тревоги, и жителям общины было приказано оставаться в своих домах и запирать двери и окна до дальнейшего уведомления.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы