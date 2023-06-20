



Жителям Эли разрешили покидать дома

Командование тыла вооруженных сил сняло ограничения на передвижение, введенные для поселения Эли после теракта на заправочной станции.



“После предупреждения о проникновении террористов, которое было активировано в Эли, обработка инцидента была прекращена. Вы можете покидать свои дома и передвигаться по территории без ограничений”, – говорится в заявлении Командования тыла для жителей.



Ранее прозвучал сигнал тревоги, и жителям общины было приказано оставаться в своих домах и запирать двери и окна до дальнейшего уведомления.