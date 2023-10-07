



Жительница Сдерота: Люди открыли двери террористам ХАМАСа, думая, что это ЦАХАЛ

Шовал Кахлон, жительница Сдерота, описала ситуацию в приграничном городе, куда проникли террористы ХАМАС.



“Там ходят войска ХАМАСа. Они ходят безнаказанно”, – рассказала она общественному телеканалу “КАН-11” из бомбоубежища своего дома.

По даннім телеканала, силовики борются с террористами как минимум в четырех районах города.



“Мы проснулись в 6:30 утра от сигнала тревоги, думали, что это обычные ракетные обстрелы, но услышали выстрелы на улице, звук был такой, будто они раздавались с парковки нашего дома. Потом мы поняли, что происходит что-то необычное. Затем мы начали видеть людей из ХАМАСа в пикапах. Они стучались в дома жителей, которые думали, что это израильские солдаты и открывали двери. Они взяли их в заложники”, – рассказала Кахлон.

