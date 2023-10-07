Новости » Арабо-израильский конфликт
Жители Юга: террористы нас убивают, нет армии, нет никого
07.10.2023 08:53 Аркадий Бочаровский

Жители Юга: террористы нас убивают, нет армии, нет никого

Житель одного из поселений в районе Газы сообщает: "Никто не пришел к нам на помощь. Более полутора часов не прекращается стрельба".

Сегодня утром жители населенных пунктов, расположенных в окрестностях Газы, в панике обращались к силам безопасности с просьбой поспешить на помощь, после того как в их населенные пункты ворвалось множество террористов и открыли огонь. В то время как перестрелка продолжается, житель одного из населенных пунктов в этом районе рассказал Ynet: "Нас атакуют, и никто не приходит нам на помощь. Уже более полутора часов не прекращается стрельба. Здесь нас убивают, нет ни армии, ничего".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы