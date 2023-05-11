



Жители юга Израиля довольны операцией ЦАХАЛа "Щит и стрела"

Жители юга Израиля довольны операцией ЦАХАЛа "Щит и стрела" и поддерживают действия военных в Газе.



Об этом сообщает "Маарив".



Уточняется, что люди были готовы к массированному ракетному обстрелу. Незадолго до атаки террористов торговые центры в Сдероте были практически пусты, а большинство жителей предпочли не рисковать и остались дома, в непосредственной близости от бомбоубежищ.



"Мы знали, что в какой-то момент начнется ракетный обстрел из Газы. Я был уверен, что это произойдет сразу же утром после того, как ЦАХАЛ уничтожил террористов. Все здесь были на взводе, и в конце концов это произошло во второй половине дня. Мы живем в этой реальности более 20 лет. Это невыносимая ситуация. Но мы не видим проблем в том, чтобы провести столько времени, сколько нам нужно, в бомбоубежищах, пока ЦАХАЛ не закончит работу в Газе", - сказал житель Сдерота Йоси Бухбут.



В свою очередь, жительница Ашкелона Цвика Суисса считает, что пришло время израильскому правительству восстановить политику сдерживания террористов.



"До сих пор мы чувствовали себя покинутыми, но на этот раз, похоже, что ЦАХАЛ диктует правила. Неприятно, конечно, что нас обстреливают из Газы, но это не удивительно. Я не знаю, сколько времени продлится нынешний раунд борьбы, но мы терпеливы и готовы принять это в надежде, что после того, как он закончится, нас ждет долгий период тишины", - отметила она.