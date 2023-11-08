Жители севера Газы откликнулись на призыв ЦАХАЛа: видео
В среду, 8 ноября, жители северной части Газы откликнулись на призыв Армии обороны Израиля о необходимости эвакуироваться на юг.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
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"Начиная с 10:00, тысячи жителей севера Газы откликнулись на призывы ЦАХАЛа и направляются на юг", - подтвердили военные.
ЦАХАЛ показал видео, на котором запечатлен момент эвакуации гражданского населения. Как сообщалось ранее, гуманитарный коридор закроется в 14:00.
החל מהשעה 10:00 אלפי תושבים מצפון הרצועה נענו לקריאות צה״ל ועושים בשעה זו את דרכם לדרום הרצועה, מדרום לנחל עזה, דרך כביש צלאח אלדין pic.twitter.com/6MAi5Ye5yJ— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 8, 2023