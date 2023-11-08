



Жители севера Газы откликнулись на призыв ЦАХАЛа: видео

В среду, 8 ноября, жители северной части Газы откликнулись на призыв Армии обороны Израиля о необходимости эвакуироваться на юг.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



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"Начиная с 10:00, тысячи жителей севера Газы откликнулись на призывы ЦАХАЛа и направляются на юг", - подтвердили военные.



ЦАХАЛ показал видео, на котором запечатлен момент эвакуации гражданского населения. Как сообщалось ранее, гуманитарный коридор закроется в 14:00.