



Жители Газы: ХАМАС навлек на нас новую Накбу

Несмотря на приказ ХАМАСа “не исполнять фальшивые приказы ЦАХАЛА” и не “поддаваться сионистской пропаганде”, сотни тысяч палестинцев устремились на юг, к КПП Рафиах.



Среди них есть те, кто направляет свой гнев на террористическую организацию, которая развязала нынешнюю войну и уже много лет контролирует Газу, не предпринимая никаких реальных попыток улучшить жизнь ее жителей.



"Где чувство безопасности в Газе? Разве это то, что предлагает нам ХАМАС?", - гневно заявил в беседе с агентством AP житель города Тарек Мариш. "Что сделал для нас ХАМАС? Он принес нам Накбу".



Между тем, министерство связи в Газе заявило вчера вечером, что ЦАХАЛ атаковал три колонны гражданских лиц, направлявшихся в южную часть сектора Газа, в соответствии с запросом армии. Согласно заявлению министерства, в результате атаки погибли 70 человек, большинство из которых - дети и женщины, и более 200 получили ранения.



Министерство также заявило, что армия требует эвакуации больницы Аль-Авада, расположенной в Джабалии на севере Газы но руководство больницы пока отказывается это делать. В настоящее время в больнице находятся не менее 20 пациентов.