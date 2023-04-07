Новости » Арабо-израильский конфликт
Жители Бейт-Эль после теракта блокировали въезд в Рамаллу
07.04.2023 16:39 Алина Груднева

Жители Бейт-Эль после теракта блокировали въезд в Рамаллу

Днем, 7 апреля, жители израильского поселения Бейт-Эль заблокировали въезд в Рамаллу.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Поселенцы заблокировали въезд после смертоносного теракта на перекрестке Хамра в Иорданской долине. Среди них также был местный раввин.

Такие демонстрации ожидаются у въездов в арабские деревни и города по всему району.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы