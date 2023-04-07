



Жители Бейт-Эль после теракта блокировали въезд в Рамаллу

Днем, 7 апреля, жители израильского поселения Бейт-Эль заблокировали въезд в Рамаллу.



Соответствующее видео опубликовано в Twitter.



Поселенцы заблокировали въезд после смертоносного теракта на перекрестке Хамра в Иорданской долине. Среди них также был местный раввин.



Такие демонстрации ожидаются у въездов в арабские деревни и города по всему району.

