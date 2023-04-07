Жители Бейт-Эль после теракта блокировали въезд в Рамаллу
Днем, 7 апреля, жители израильского поселения Бейт-Эль заблокировали въезд в Рамаллу.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
Поселенцы заблокировали въезд после смертоносного теракта на перекрестке Хамра в Иорданской долине. Среди них также был местный раввин.
Такие демонстрации ожидаются у въездов в арабские деревни и города по всему району.
מחסום פוקס: תושבי בית אל, ביניהם רב הישוב חוסמים את הכניסה של ערבים לרמאללה— שיראל ללום נהיר🇮🇱 (@shirellaloom) April 7, 2023
צפי להפגנות בכניסה לכפרים בכל המרחב בעקבות הפיגוע pic.twitter.com/1VFAKj1dFO