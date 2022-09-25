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Жителей Иерусалима обвинили в продаже оружия террористу
25.09.2022 13:12 Ольга Белозерова

Жителей Иерусалима обвинили в продаже оружия террористу

Сегодня, трем жителям Иерусалима были предъявлены обвинения в продаже оружия террористу, совершившему стрельбу возле Старого города в августе.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Обвинения были предъявлены 24-летнему Айману Абу Тайе, 24-летнему Джабрину Агалони и 22-летнему Баха ад-Дину Абу Тайе.

Согласно материалам дела, Айман Абу Тайя купил у Агалони пистолет и два магазина. Спустя два месяца Баха ад-Дин Абу Тайя выступил посредником в продаже оружия и магазинов между Айманом Абу Тайей и Амиром Сиддави, которые совершили стрельбу возле гробницы Давида. 

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