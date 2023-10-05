



Житель Иерусалима скопил целый арсенал для мести

Прокуратура предъявила обвинение 18-летнему Махмуду Захайке из Иерусалима в незаконном хранении оружия.



Захайка повздорил со знакомыми, и дело дошло до драки. После чего парень решил отомстить обидчикам и собрал у себя дома настоящие склад - автоматы Калашникова и М16, патроны и светошумовые гранаты.



В обвинительном заключении ему приписывается незаконное ношение оружия и принадлежностей, хранение оружия запчастей к нему.



Прокуратура просила продлить содержание под стражей арестованного до окончания судебного разбирательства против него.

