Житель Иерусалима скопил целый арсенал для мести
Прокуратура предъявила обвинение 18-летнему Махмуду Захайке из Иерусалима в незаконном хранении оружия.
Захайка повздорил со знакомыми, и дело дошло до драки. После чего парень решил отомстить обидчикам и собрал у себя дома настоящие склад - автоматы Калашникова и М16, патроны и светошумовые гранаты.
В обвинительном заключении ему приписывается незаконное ношение оружия и принадлежностей, хранение оружия запчастей к нему.
Прокуратура просила продлить содержание под стражей арестованного до окончания судебного разбирательства против него.