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Житель Иерусалима скопил целый арсенал для мести
05.10.2023 17:09 Катя Шульц

Житель Иерусалима скопил целый арсенал для мести

Прокуратура предъявила обвинение 18-летнему Махмуду Захайке из Иерусалима в незаконном хранении оружия.

Захайка повздорил со знакомыми, и дело дошло до драки. После чего парень решил отомстить обидчикам и собрал у себя дома настоящие склад - автоматы Калашникова и М16, патроны и светошумовые гранаты.

В обвинительном заключении ему приписывается незаконное ношение оружия и принадлежностей, хранение оружия запчастей к нему.

Прокуратура просила продлить содержание под стражей арестованного до окончания судебного разбирательства против него.
 

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