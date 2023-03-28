



Житель Восточного Иерусалима обвинен в планировании теракта

Прокуратура передала в окружной суд обвинительный акт в отношении 21-летнего жителя Восточного Иерусалима за планирование теракта.



Согласно тексту обвинительного заключения, в течение последних месяцев подсудимый общался через Tiktok и Telegram с двумя людьми.



Один из его собеседников отбывал срок в израильской тюрьме, после чего был депортирован в Газу, а второй заявил, что его могут в любой момент убить.



Обвиняемый рассказывал им о происходящем в Иерусалиме, Иудее, Самарии и Шхеме. С одним из собеседников он договорился совершить теракт в Израиле. Стороны обсуждали способы совершения нападения, в числе которых были взрывы или обстрел.



Мужчину обвиняют в террористических преступлениях, заговоре с целью незаконного приобретения оружия и связях с иностранным агентом. Прокуратура ходатайствует об аресте обвиняемого до окончания судебного разбирательства.