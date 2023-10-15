



Житель Газы - офицеру ЦАХАЛа: ХАМАС конфискует все



Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала 15 октября запись разговора между офицером разведки подразделения 504 и жителем Джабалии в секторе Газа. В беседе житель свидетельствует, что ХАМАС конфисковал личные вещи и ключи от автомобиля у людей, находившихся в убежище.



"Это еще одно доказательство того, что террористическая организация ХАМАС активно препятствует эвакуации своих граждан и переезду на юг, чтобы защитить себя". Так утверждает ЦАХАЛ. Ранее ЦАХАЛ проинформировал жителей сектора Газа о том, что армия воздержится от атак по пути движения на юг сектора Газа до 13:00, чтобы дать им возможность эвакуироваться.



Вчера вечером, 14 октября, пресс-секретарь ЦАХАЛа представил документы, свидетельствующие о блокаде дорог террористической организацией ХАМАС с помощью грузовиков и тяжелой техники с целью воспрепятствовать эвакуации жителей на юг. В результате блокады на дорогах возникли большие пробки.



Подразделение 504 разведывательного корпуса действует по двум основным направлениям. Первое - активизация агентов по сбору разведданных, аналогичных координаторам ШАБАК, они действуют поблизости от границы и в районах боевых действий ЦАХАЛа. Второе направление - допрос пленных. И здесь следователи по делам военнопленных присоединяются к боевым силам и посредством этих расследований передают разведывательную информацию тем, кто маневрирует в полевых условиях. Вместе с ШАБАКом они допрашивают и оставшихся в живых террористов, и захваченных ЦАХАЛом.



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