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Жертва теракта - солдат ЦАХАЛа
31.08.2023 15:07 Алина Груднева

Жертва теракта - солдат ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что погибшим в результате наезда грузовика на КПП Маккабим близ Модиина оказался солдат ЦАХАЛа.

Имя убитого в результате теракта пока что не раскрывается.

"Его семья была уведомлена. Армия обороны Израиля разделяет горе семьи. Кроме того, в результате нападения был тяжело ранен солдат ЦАХАЛа, двое других военнослужащих получили легкие травмы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали. Их родственников оповестили.

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