



Жертва теракта - солдат ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что погибшим в результате наезда грузовика на КПП Маккабим близ Модиина оказался солдат ЦАХАЛа.



Имя убитого в результате теракта пока что не раскрывается.



"Его семья была уведомлена. Армия обороны Израиля разделяет горе семьи. Кроме того, в результате нападения был тяжело ранен солдат ЦАХАЛа, двое других военнослужащих получили легкие травмы", - сказано в сообщении.



Уточняется, что пострадавших госпитализировали. Их родственников оповестили.