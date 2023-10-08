



Женщина сумела сбежать от ХАМАСа и спасти двух младенцев



В то время как сотни членов семей все еще ищут своих близких, троим похищенным удалось вернуться в Израиль: Авиталь, четырехлетней Негев и шестимесячной Эшель.



Двое детей, члены семьи Каплун из Холита, были похищены вчера вместе с матерью, но ночью их оставили на границе. Ночью их нашла друг семьи по имени Авиталь (38 лет) и пешком через поля ушла с ними в Израиль.



В беседе с дедушкой Негев и Эшель, поэтом Йондавом Каплуном, он рассказывает, как произошло это чудо, сопровождаемое трагедией, которая продолжается до сих пор. "Мы не знаем других людей, которых освободились из плена. Из всех, с кем я разговаривал, двое малышей и Авиталь - единственные, кто был там и вернулся. Сейчас они едут к нам, в Иерусалим, на частных машинах. У них был военный эскорт, но сейчас они едут в больницу на обследование".



Оба сына Каплуна живут в поселениях в секторе Газа. В то время как оба сына были на вечеринке в кибуце Нирим, невестка Каплуна, Ади Виталь-Каплун (33 года), оставалась в своем доме в Холит и, по всей видимости, была похищена. Девушка второго сына была убита, как и друг семьи, который успел сообщить сыновьям об убийстве.



Каплун до сих пор не знает, как Авиталь нашла двух маленьких детей и спасла их. "Насколько мы понимаем, ее похитили, или она сбежала, или ее отпустили, но она узнала их вчера вечером на границе и увезла в Израиль. Солдаты нашли их и сейчас они направляются в Иерусалим, поскольку Негев получил легкое ранение осколком в ногу, которое не лечилось, а Эшель не прошла медицинский осмотр".



В то же время члены семьи пытаются позаботиться о погребении убитого друга девушки, но продолжающиеся боевые действия задерживают вывоз тел. "Мы, вместе с родителями убитого, все утро пытались выяснить, где находится тело. Только сейчас мы поняли, что эвакуация тел еще не проводилась. Мы их всех знаем, очень дорогие люди были убиты один за другим, они открывали дверь и были убиты. Я не знаю, очищен ли район от террористов, насколько мы понимаем, там еще идут бои, и поэтому эвакуация не проводится".