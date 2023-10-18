



Женщина-легенда на фото с террористом за минуту до его ликвидации

Женщина, ставшая израильским национальным мемом, “Рахель из Офаким” прославилась тем, что сохранила невозмутимость и хладнокровие, находясь 20 часов в заложниках у ХАМАСа.



Рахель кормила террористов печеньями и всячески "заботилась" о них. Во многом благодаря ее мужеству и хладнокровию заложникам удалось спастись.



Сегодня в израильских СМИ опубликовано сенсационное фото Рахели с террористом - за минуту до того, как тот был ликвидирован во время операции спасения спецназом полиции.