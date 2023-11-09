



Жена президента написала письмо Бриджит Макрон

Жена президента Ирана Джамиле Аламолхода написала письмо первой леди Франции Бриджит Мари-Клод Макрон.



На самом деле письмо адресовано президенту Франции, однако закон и порядок Ирана обязывают женщину общаться с женщиной.



Итак, в письме к Бриджит Макрон жена президента Ирана просит президента Франции прекратить участие его страны в конфликте в Газе и поучаствовать в восстановлении мира.



“Госпожа Макрон, как преданная и добрая женщина, от имени женщин, матерей и дочерей вашей родины, пожалуйста, попросите вашего супруга воздержаться от соучастия в убийстве палестинских детей и беззащитных женщин и принять немедленные и эффективные меры для установления мир”, — говорится в письме.



Аламолхода также поставила под сомнение эффективность международных правил и положений, которые не смогли остановить непрекращающиеся убийства палестинских мирных жителей.



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В одной из части письма Аламолхода написала: “Как людям, нам должно быть стыдно за то, что происходит в эти горькие дни в крошечной и прекрасной части нашей общей планеты Земля”.

