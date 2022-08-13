



Жена голодающего террориста: похож на скелет

Жена голодающего в израильской тюрьме террориста Халиля Ававада рассказала о его состоянии.

По данным Israel Hayom, она навестила его в больнице, куда он был переведен в прошлый четверг.

По словам женщины, ее муж потерял более половины своего веса.

"У него потеря памяти. Я видела перед собой скелет. Он сказал мне: "Я почти не вижу тебя из-за плохого зрения". Врачи сказали, что даже если он прекратит голодовку, многие органы не вернутся в норму", - сказала она.

Ававад голодает уже 153 дня в знак протеста против административного ареста.