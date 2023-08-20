



"Железный Купол" сбил беспилотник на границе с Газой

Утром 20 августа ПРО "Железный Купол" перехватил беспилотный летательный аппарат на границе с Газой в районе Эшколь.



БПЛА, по всей видимости, принадлежит ХАМАС и вылетел из Рафиаха. С момента взлета за ним велось наблюдение, и как только он полетел на восток в сторону Израиля, было принято решение о его перехвате.



К месту происшествия были направлены дополнительные самолеты ЦАХАЛа, которые проводят сканирование. В ближайшее время наземные силы соберут фрагменты беспилотника, чтобы выяснить, была ли на нем взрывчатка.