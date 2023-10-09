



"Железные мечи": удары по штабам террористов, перестрелки на юге

Самолеты Армии обороны Израиля атаковали склад боеприпасов и вход в подземный туннель террористов в Газе в рамках операции "Железные мечи".



"Кроме того, оперативный штаб террористической организации палестинский "Исламский джихад", расположенный в мечети в районе Зейтун, был атакован. И еще один штаб, используемый террористической организацией ХАМАС, который находился в Хан-Юнисе", - сообщил представитель ЦАХАЛа.



Также самолет ЦАХАЛ недавно атаковал автомобиль террористической организации ХАМАС, приближавшийся к забору безопасности.



"В то же время силы ЦАХАЛа предотвратили прорыв террористов в районе кибуца Кфар-Аза. Между нашими силами и террористами продолжаются перестрелки. Силы ЦАХАЛ продолжат свои усилия по разгрому террористических элементов", - сказали военные.